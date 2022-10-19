Озвучены объемы гарантированного трансферта из Нацфонда на 2023-2025 годы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2023 году определен в объеме 2,2 трлн тенге с дальнейшим сокращением в последующие годы. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Сенате презентовали проекты законов РК «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы», также «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы».

«Если остановиться на законопроекте по гарантированному трансферту, в этом году при прогнозировании мы учли новое бюджетное правило, которое позволило усилить сберегающую функцию Национального фонда. На 2023 год гарантированный трансферт будет в размере 2,2 трлн тенге, на 2024 год - 2 трлн тенге и в 2025 году прогнозируется гарантированный трансферт в размере 1,9 трлн тенге», - сообщил Азамат Амрин журналистам после заседания в Сенате.

По словам вице-министра, новое бюджетное правило позволит дополнительно привлечь средства в Национальный фонд.

«Если на сегодняшний день валютные активы Национального фонда составляет 58 млрд долларов, то к 2025 году мы валютные активы Национального фонда прогнозируем на уровне 93 млрд долларов США», - проинформировал А. Амрин.

Ранее в Нацбанке сообщили, что инфляция к концу года превысит ранний прогноз на уровне 16-18%.