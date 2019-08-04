Озвучены новые соперники Головкина и «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Worldsportsseries.com назвал наиболее вероятных соперников Геннадия Головкина и Сауля Альвареса по следующим боям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Изначально планировалось, что в сентябре состоится трилогия Головкина и «Канело», однако теперь уже очевидно, что боксерам придется драться по отдельности и искать альтернативные варианты.

«Сергей Ковалев является лидером среди боксеров, которые желают сразиться с „Канело«. Ожидается, что он готов заплатить Энтони Ярду, чтобы тот отошел в сторону и дал ему провести бой с Альваресом. Или есть еще один расклад, который предполагает следующее: Ковалев встретится с Ярдом, а в конце года подерется с „Канело«, раз пока он не спешит возвращаться из-за проблем с коленом. В таком случае Головкин мог бы провести поединок с Хайме Мунгией на традиционный мексиканский уик-энд. GGG будет фаворитом в этом бою, но перестрелка обещает быть захватывающей», — пишет издание.