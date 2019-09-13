Озвучены наиболее острые барьеры для казахстанского бизнеса в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наиболее остро стоящие барьеры для казахстанского бизнеса в рамках ЕАЭС озвучил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Евгений Больгерт, выступая на диалоговой площадке с бизнес-сообществом Казахстана «Перспективы евразийской экономической интеграции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в настоящее время 85 барьеров существует, каждый, наверное, перечислять не будем. Я хочу назвать несколько наиболее остро стоящих для казахстанского бизнеса, которые не решаются в течение нескольких лет. Это установление минимального уровня контрольных цен в Кыргызстане, это то, что мы видим при ограничении транзита через территорию Казахстана в направлении Украины и то, что сейчас происходит с молочной продукцией, мы видим, что количество барьеров имеет тенденцию к приросту», - сказал Евгений Больгерт.

Эксперт подчеркнул, что сама процедура рассмотрения барьеров и реакция на них, она очень инертна и очень сложна, много бюрократии.

«Также имеются сложности выхода алкогольной продукции на рынок Беларуси, потому что действует Институт специмпортеров, у нас остаются до сих пор проблемы ограничения по транзиту, нет признания ЭЦП. То есть процедуры не оцифрованы, это на самом деле длится уже годами и пока не видно света в конце тоннеля. Поэтому мы рассчитываем на то, что с поддержкой Серика Жумангарина (член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии) совместно с профильным Министерством торговли и интеграции, мы как раз подготовили такой более точечный план совместных действий, если вы поддержите, хотели в рабочем порядке его подписать и двигаться уже по конкретным шагам», - добавил Евгений Больгерт.

Ранее сообщалосьо сокращении экспорта казахстанских товаров в рамках Евразийского экономического союза.