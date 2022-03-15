Озвучены меры по ускорению экономического роста в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил меры по ускорению экономического роста в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр национальной экономики на заседании Правительства, по всем показателям положительный рост экономики отмечается в трех регионах – Акмолинской и Павлодарской областях, а также в городе Нур-Султане.

«По шести показателям наблюдается рост в девяти регионах. Это город Алматы, а также Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Алматинская, Костанайская, Атырауская, Карагандинская и Туркестанская области. По пяти показателям положительный рост наблюдается в трех регионах – Кызылординской, Жамбылской областях, а также городе Шымкенте. По четырем показателям положительный рост наблюдается в Актюбинской и Мангистауской областях», - озвучил Алибек Куантыров.

«Центральным и местным исполнительным органам предлагается сконцентрироваться на следующих мерах:

- обеспечение запланированных темпов роста в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и строительстве;

- контроль над эффективной реализацией мероприятий Комплекса мер контроля и снижения инфляции;

- комплексная поддержка субъектов МСБ, ревакцинация населения;

- усиленный мониторинг по создаваемым рабочим местам в рамках государственных мер поддержки и увеличение доли постоянной занятости», - отметил министр.

Кроме того, как пояснил Алибек Куантыров, нужно оперативно реагировать на запросы экспортеров, всесторонне поддерживать несырьевой экспорт. Полная реализация мер, по словам главы ведомства, позволит ускорить экономический рост в стране.