Озвучены итоги выборов депутатов маслихата Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны итоги выборов депутатов маслихата Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным, озвученным председателем территориальной избирательной комиссии города Астаны Бахыт Бектемисовой, в столице зарегистрирован 788 931 избиратель. Из них на голосование пришли 332 694 человека.

По заключению комиссии, голоса избирателей разделились следующим образом:

1. Партия Amanat - 68,78% или 227 307 голосов;

2. Народно-демократическая партия «Ауыл» – 0,65% или 2 197 голосов;

3. Партия Respublica - 1,63% или 5401 голос;

4. Народная партия Казахстана – 5,12% или 18 174 голоса;

5. Партия зеленых «Байтақ» - 5,49% или 18 154 голосов;

6. Демократическая партия Казахстана «Ак жол» - 19,96% или 56 045 голосов.

3 269 человек проголосовали против всех.

«Для политических партий, получивших 5 и более процентов, мандаты распределились следующим образом: партия Amanat – 12 мандатов, Народная партия Казахстана – 1 мандат, «Байтақ» – 1 мандат, «Ак жол» – 3 мандата, - сообщила Бахыт Бектемисова.



