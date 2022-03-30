Озвучены итоги второго дня ЧРК по таеквондо среди юниоров
Во Дворце единоборств в Актобе сегодня на даянг вышли представители шести весовых категорий: юниоры – 48 кг, 51 кг, 73 кг, юниорки – 44 кг, 49 кг, 55 кг.
Отметим, в первенстве участвуют 478 спортсменов. Завершатся соревнования 30 марта.
Представляем список победителей и призеров очередного соревновательного дня:
Юниоры:
48 кг
І место – Асет Изгалиев (Актюбинская обл.)
ІІ место – Акмарат Долгиев (г. Нур-Султан)
ІІІ место – Конысбек Тогызбаев (Мангистауская обл.), Аубакир Ермекбаев (г. Алматы)
51 кг
І место – Тамирлан Тлеулес (г. Алматы)
ІІ место – Абдулла Абилкасым (г. Алматы)
ІІІ место – Дарикбай Ерасыл (Туркестанская обл.), Мухаммедали Егембердиев (г. Шымкент)
73 кг
І место – Ерасыл Орынбасар (Костанайская обл.)
ІІ место – Нуртлек Орымбаев (г. Шымкент)
ІІІ место – Альтаир Омирбеков (Жамбылская обл.), Максат Хамитов (Павлодарская обл.)
Юниорки:
44 кг
І место – Амина Аширова (Алматинская обл.)
ІІ место – Асылжан Капашева (г. Алматы)
ІІІ место – Алуа Коржынбаева (Костанайская обл.), Зарина Маратова (г. Алматы)
49 кг
І место – Асель Абубакир (Алматинская обл.)
ІІ место – Нодира Ахмедова (г. Шымкент)
ІІІ место – Жансая Канина (Атырауская обл.), Нурсезим Жораева (Кызылординская обл.)
55 кг
І место – Аиша Адильбеккызы (г. Нур-Султан)
ІІ место – Мария Севостьянова (Атырауская обл.)
ІІІ место – Токжан Укубаева (Кызылординская обл.), Асем Мухаметкулова (г. Шымкент).