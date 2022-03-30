Озвучены итоги второго дня ЧРК по таеквондо среди юниоров

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Определены победители и призеры второго дня чемпионата Казахстана по таеквондо среди юниоров 2005-2007 годов рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Во Дворце единоборств в Актобе сегодня на даянг вышли представители шести весовых категорий: юниоры – 48 кг, 51 кг, 73 кг, юниорки – 44 кг, 49 кг, 55 кг.

Отметим, в первенстве участвуют 478 спортсменов. Завершатся соревнования 30 марта.

Представляем список победителей и призеров очередного соревновательного дня:

Юниоры:

48 кг

І место – Асет Изгалиев (Актюбинская обл.)

ІІ место – Акмарат Долгиев (г. Нур-Султан)

ІІІ место – Конысбек Тогызбаев (Мангистауская обл.), Аубакир Ермекбаев (г. Алматы)

51 кг

І место – Тамирлан Тлеулес (г. Алматы)

ІІ место – Абдулла Абилкасым (г. Алматы)

ІІІ место – Дарикбай Ерасыл (Туркестанская обл.), Мухаммедали Егембердиев (г. Шымкент)

73 кг

І место – Ерасыл Орынбасар (Костанайская обл.)

ІІ место – Нуртлек Орымбаев (г. Шымкент)

ІІІ место – Альтаир Омирбеков (Жамбылская обл.), Максат Хамитов (Павлодарская обл.)

Юниорки:

44 кг

І место – Амина Аширова (Алматинская обл.)

ІІ место – Асылжан Капашева (г. Алматы)

ІІІ место – Алуа Коржынбаева (Костанайская обл.), Зарина Маратова (г. Алматы)

49 кг

І место – Асель Абубакир (Алматинская обл.)

ІІ место – Нодира Ахмедова (г. Шымкент)

ІІІ место – Жансая Канина (Атырауская обл.), Нурсезим Жораева (Кызылординская обл.)

55 кг

І место – Аиша Адильбеккызы (г. Нур-Султан)

ІІ место – Мария Севостьянова (Атырауская обл.)

ІІІ место – Токжан Укубаева (Кызылординская обл.), Асем Мухаметкулова (г. Шымкент).