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    14:35, 30 Март 2022 | GMT +6

    Озвучены итоги второго дня ЧРК по таеквондо среди юниоров

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Определены победители и призеры второго дня чемпионата Казахстана по таеквондо среди юниоров 2005-2007 годов рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Во Дворце единоборств в Актобе сегодня на даянг вышли представители шести весовых категорий: юниоры – 48 кг, 51 кг, 73 кг, юниорки – 44 кг, 49 кг, 55 кг.

    Отметим, в первенстве участвуют 478 спортсменов. Завершатся соревнования 30 марта.

    Представляем список победителей и призеров очередного соревновательного дня:

    Юниоры:

    48 кг

    І место – Асет Изгалиев (Актюбинская обл.)

    ІІ место – Акмарат Долгиев (г. Нур-Султан)

    ІІІ место – Конысбек Тогызбаев (Мангистауская обл.), Аубакир Ермекбаев (г. Алматы)

    51 кг

    І место – Тамирлан Тлеулес (г. Алматы)

    ІІ место – Абдулла Абилкасым (г. Алматы)

    ІІІ место – Дарикбай Ерасыл (Туркестанская обл.), Мухаммедали Егембердиев (г. Шымкент)

    73 кг

    І место – Ерасыл Орынбасар (Костанайская обл.)

    ІІ место – Нуртлек Орымбаев (г. Шымкент)

    ІІІ место – Альтаир Омирбеков (Жамбылская обл.), Максат Хамитов (Павлодарская обл.)

    Юниорки:

    44 кг

    І место – Амина Аширова (Алматинская обл.)

    ІІ место – Асылжан Капашева (г. Алматы)

    ІІІ место – Алуа Коржынбаева (Костанайская обл.), Зарина Маратова (г. Алматы)

    49 кг

    І место – Асель Абубакир (Алматинская обл.)

    ІІ место – Нодира Ахмедова (г. Шымкент)

    ІІІ место – Жансая Канина (Атырауская обл.), Нурсезим Жораева (Кызылординская обл.)

    55 кг

    І место – Аиша Адильбеккызы (г. Нур-Султан)

    ІІ место – Мария Севостьянова (Атырауская обл.)

    ІІІ место – Токжан Укубаева (Кызылординская обл.), Асем Мухаметкулова (г. Шымкент).

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