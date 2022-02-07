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Озвучены итоги соцэкономического развития Костанайской области

7 Февраля 2022 18:25
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Озвучены итоги соцэкономического развития Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Итоги социального-экономического развития Костанайской области подвели сегодня в ходе совещания в областном акимате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина, с начала года промышленными предприятиями области произведено продукции на 2,3 трлн. тенге, в том числе в горнодобывающем и в обрабатывающем секторах по 1,1 трлн. тенге.

«Увеличено производство тракторов на 82,4%, автомобилей легковых – на 55,7%, грузовых автомобилей – на 29,1%, производство золота – на 25,1%, производство окатышей – на 20,3%, жаток рядковых – на 19,5%, производство комбайнов – на 18,0%. Значительный рост производства обеспечен в регионах - Беймбета Майлина, Карабалыкском, Наурзумском. Наибольшее сокращение производства зафиксировано в Денисовском, Камыстинском и Федоровском районах», - проинформила Г. Мусагазина.

Что касается инвестиций, в экономику региона привлечено 416,2 миллиардов тенге, это на 18,2% больше инвестиций прошлого года.

«Отрадно то, что около 80% финансовых вливаний – это частные инвестиции. Стоит отметить и тот факт, что увеличилось вложение инвестиций в базовые отрасли, в сельское хозяйство на 38% и промышленность на 33%. Если перейти на регионы, то значительный рост инвестиций обеспечен в Аулиекольском и Камыстинском районах, городах Аркалык и Рудный. И напротив, наибольшее снижение инвестиций зафиксировано в Наурзумском, Денисовском и Алтынсаринском районах»,- добавила руководитель ведомства.

Несмотря на пандемию, в регионе также отмечается рост количества действующих субъектов на 4,5%. Выпуск продукции увеличен на 21,8% и составляет 1,1 трлн. тенге, здесь занято 160,5 тыс. человек.

Выросли в области и объемы строительных работ - на 9,8%. По итогам прошлого года планировалось ввести 449 тысяч квадратных метров жилья. Введено 450 тысяч, это 3 678 квартир.

«В том числе сдано 236 арендных квартир, 867 кредитных квартир по линии ЖССБ через облигации МИО, 1 785 – коммерческих квартир, 790 – индивидуальных жилых домов. Несмотря на хорошие показатели по области, низкий темп по вводу жилья отмечен в 3-х регионах: в Наурзумском, Амангельдинском, Мендыкаринском»,- сказала Гульбарам Мусагазина.

В целом по области, по информации руководителя ведомства, снижены оптовые поставки зерна и зерновых культур, в связи с низкой урожайностью.

В завершение Гульбарам Мусагазина напомнила присутствующим, что с 2022 года программа развития территорий переформатирована в План развития области и в текущем году областной и региональные акиматы должны направить все силы на достижение показателей и исполнение мероприятий плана развития области.


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#Костанайская область   #Экономика   #Регионы  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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