Озвучены итоги республиканской онлайн-акции «МузейFEST -2021»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы подвели итоги республиканской онлайн-акции «МузейFEST-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было организовано в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в целях изучения и сохранения культурно-исторического наследия, повышения интереса к практической деятельности региональных историко- краеведческих и мемориальных музеев.

Акция прошла при поддержке КГКП «Объединение музеев города Алматы» и отечественного производителя компьютерной техники - компании «Ұлы Дала».

По результатам конкурса определены обладатели 1, 2 и 3 мест, а также обладатели приза «За волю к победе».

Номинация «Лучший экскурсовод»

І место - Жамбылский областной историко-краеведческий музей,

ІІ место – Акмолинский областной историко-краеведческий музей,

ІІІ место - КГКП «Атамура» Жылыойский районный музей.

«За волю к победе» - город Туркестан, центр «Ұлы Дала Елі».

«Лучший научный сотрудник»

І место - Карагандинский областной музей искусств,

ІІ место - Кызылординский областной музей Коркыт ата,

ІІІ место – литературно-мемориальный музейный комплекс С. Муканова и Г. Мусрепова.

«За волю к победе» - музей Малика Габдуллина Акмолинской области.

«Лучший сельский музей» - ГККП «Мемориальный музей» имени СерикболаКондыбая управления культуры и архивного дела Мангыстауской области.

Церемония награждения состоялась на программе «Таңғы студия» телеканала «Алматы», где победителям были вручены ценные подарки.