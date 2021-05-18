Озвучены итоги республиканской онлайн-акции «МузейFEST -2021»
Мероприятие было организовано в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в целях изучения и сохранения культурно-исторического наследия, повышения интереса к практической деятельности региональных историко- краеведческих и мемориальных музеев.
Акция прошла при поддержке КГКП «Объединение музеев города Алматы» и отечественного производителя компьютерной техники - компании «Ұлы Дала».
По результатам конкурса определены обладатели 1, 2 и 3 мест, а также обладатели приза «За волю к победе».
Номинация «Лучший экскурсовод»
І место - Жамбылский областной историко-краеведческий музей,
ІІ место – Акмолинский областной историко-краеведческий музей,
ІІІ место - КГКП «Атамура» Жылыойский районный музей.
«За волю к победе» - город Туркестан, центр «Ұлы Дала Елі».
«Лучший научный сотрудник»
І место - Карагандинский областной музей искусств,
ІІ место - Кызылординский областной музей Коркыт ата,
ІІІ место – литературно-мемориальный музейный комплекс С. Муканова и Г. Мусрепова.
«За волю к победе» - музей Малика Габдуллина Акмолинской области.
«Лучший сельский музей» - ГККП «Мемориальный музей» имени СерикболаКондыбая управления культуры и архивного дела Мангыстауской области.
Церемония награждения состоялась на программе «Таңғы студия» телеканала «Алматы», где победителям были вручены ценные подарки.