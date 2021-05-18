РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:50, 18 Май 2021 | GMT +6

    Озвучены итоги республиканской онлайн-акции «МузейFEST -2021»

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы подвели итоги республиканской онлайн-акции «МузейFEST-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие было организовано в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в целях изучения и сохранения культурно-исторического наследия, повышения интереса к практической деятельности региональных историко- краеведческих и мемориальных музеев.

    Акция прошла при поддержке КГКП «Объединение музеев города Алматы» и отечественного производителя компьютерной техники - компании «Ұлы Дала».

    По результатам конкурса определены обладатели 1, 2 и 3 мест, а также обладатели приза «За волю к победе».

    Номинация «Лучший экскурсовод»

    І место - Жамбылский областной историко-краеведческий музей,

    ІІ место – Акмолинский областной историко-краеведческий музей,

    ІІІ место - КГКП «Атамура» Жылыойский районный музей.

    «За волю к победе» - город Туркестан, центр «Ұлы Дала Елі».

    «Лучший научный сотрудник»

    І место - Карагандинский областной музей искусств,

    ІІ место - Кызылординский областной музей Коркыт ата,

    ІІІ место – литературно-мемориальный музейный комплекс С. Муканова и Г. Мусрепова.

    «За волю к победе» - музей Малика Габдуллина Акмолинской области.

    «Лучший сельский музей» - ГККП «Мемориальный музей» имени СерикболаКондыбая управления культуры и архивного дела Мангыстауской области.

    Церемония награждения состоялась на программе «Таңғы студия» телеканала «Алматы», где победителям были вручены ценные подарки.


    Теги:
    Культура
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!