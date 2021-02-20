Озвучены итоги плановой проверки АО «Qazaq Air»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиационная администрация Казахстана завершила плановую проверку соблюдения требований безопасности полетов и авиационной безопасности в деятельности АО «Qazaq Air», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Проверкой охвачены вопросы организации летной эксплуатации, летной годности, процедуры противообледенительной обработки, соответствия стандартам системы управления безопасностью полетов, а также соблюдения норм авиационной безопасности. Инспекция охватывала медицинскую часть, обслуживание в салоне самолета, выдачи лицензий, сертификатов и является продолжением предварительной инспекции, проведенной ААК. Она ориентирована на повышение стандартов всей авиационной отрасли в рамках подготовки к аудиту ИКАО», - говорится в распространенном сообщении.

По итогам инспекционной проверки выявлены 13 нарушений. Результаты плановой проверки деятельности АО «Qazaq Air» Авиационной администрацией Казахстана направлены в авиакомпанию.

«В целом мы рады видеть, что Qazaq Air продолжает повышать свои показатели безопасности полетов наряду с другими авиакомпаниями, работающими в Казахстане», – отметил генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс.

Qazaq Air в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае если нарушения не будут устранены в течение 3 месяцев, и сертификаты летной годности могут быть отозваны или приняты принудительные меры.

По итогам прошедшего совещания между ААК и АО «Qazaq Air» было принято решение на период проведения расследования и выяснения причин ранее произошедших авиационных событий, что авиакомпания примет меры по усилению контроля за состоянием пневматиков, и устранение неисправностей тормозной системы, мест стоянок воздушных судов, проведет информирование летного и технического персонала авиакомпании с целью усиления внимания к состоянию шасси и тормозов. Авиакомпания обеспечит взаимодействие с производителем воздушных судов и пневматиков при установлении причин авиационных событий. Также была поднята проблема контроля стоянок и взлетно-посадочной полосы, так как механизм указывает на повреждение шин от объектов на земле. Это будет сделано в дальнейшем наземной cлужбой безопасности ААК.

Кроме того, в целях повышения состояния безопасности полетов авиакомпании «Qazaq Air» будут приняты меры по передаче функций надзора за техническим состоянием из-под юрисдикции авиационных властей о. Аруба в Авиационную администрацию Казахстана.

В целом, за 2020 год Авиационной администрацией Казахстана проведено 458 инспекционных проверок, выявлены более 5000 нарушений. Нарушения авиационных компаний являются закрытыми, контролируются и подлежат последующей проверке в установленные сроки. Многие из этих нарушений не являются серьезными, но являются мерами защиты второго и третьего уровня, и их устранение так же важно для обеспечения безопасности полетов. Последствия серьезных проблем безопасности приводят к приостановке эксплуатации до тех пор, пока они не будут решены.

В 2020 году в связи с неисполнением предписаний об устранении грубых нарушений, влияющих на безопасность полётов, или по требованию авиакомпаний, обладающей лицензией, приостановлена деятельность 6-ти операторов: Jet Airlines, Jenis Air, Azee Air, Phoenix, Qazaq Helicopters, MS AIR KZ. Отозваны сертификаты двух операторов: Бек Эйр, Sigma Airlines.

Как отметили в ведомстве, выявление большого количества нарушений напрямую связано с количеством вовлечённых авиационных инспекторов, и повышением их квалификации, по результатам обучения, проводимого ИКАО, Британским регулятором и Европейским агентством по безопасности полетов. Штатная численность Авиационной администрации составляет 142 работника из них 89 инспекторский состав.