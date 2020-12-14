Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Озвучены итоги партийных списков кандидатов в депутаты маслихата Нур-Султана

Автор:  
Акбота Кузекбай
14 Декабря 2020, 15:44
Озвучены итоги партийных списков кандидатов в депутаты маслихата Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно плану избирательной комиссии города Нур-Султана подготовлены основные мероприятия по подготовке и проведению очередных выборов депутатов маслихата. Выдвижение партийных списков прошло с 10 ноября по 4 декабря 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя городской избирательной комиссии города Нур-Султана Владимир Редкокашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центральной избирательной комиссией к участию в очередных выборах депутатов маслихатов, назначенных на 10 января 2021 года, были допущены политические партии, зарегистрированные в установленном порядке в Министерстве юстиции.

«В избирательную комиссию города Нур-Султана представлены документы о выдвижении партийных списков кандидатов в депутаты маслихата города Нур-Султана от филиалов 5 политических партий: регионального филиала общественного объединения «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» по городу Нур-Султану, филиала Общественного объединения «Политическая партия «ADAL» в Нур-Султане, филиала общественного объединения «Партия «Nur Otan» города Нур-Султана, городского филиала общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол», городского филиала общественного объединения «Народная партия Казахстана», - сказал Владимир Редкокашин в ходе онлайн-брифинга в акимате.

По сообщению столичной избирательной комиссии, в партийные списки включены 88 кандидатов. Регистрация партийных списков завершена 10 декабря 2020 года.

«В соответствии с регистрацией от «Nur Otan» представлены 62 кандидата, «Ауыл» - 5 кандидатов; «Ак жол» - 9 кандидатов; «ADAL» - 6 кандидатов; «Народная партия Казахстана» - 6 кандидатов», - отметил В. Редкокашин.

«В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 89 Конституционного закона о выборах в партийных списках политических партий количество женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста должно составлять не менее 30 от общего числа включенных в него лиц. В партийных списках, представленных в городскую избирательную комиссию всего 36 (40,9%) женщин и лиц моложе 29 лет, то есть 30%-я квота соблюдена всеми партиями», - отметил заместитель председателя городской избирательной комиссии.

«Совместно с уполномоченными государственными органами городской избирательной комиссией осуществлена проверка лиц, включенных в партийные списки на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. Лица, включенные в партийные списки, соответствуют требованиям законодательства», - добавил Владимир Редкокашин.

Спикер также сообщил, что в связи с поступившим заявлением кандидата, принято решение об исключении из партийного списка политической партии «NurOtan» 1 кандидата.

Таким образом, общее количество включенных в партийные списки кандидатов составило 87 человек, в том числе женщин и лиц моложе 29 лет - 35. В соответствии с Конституционным законом о выборах всеми политическими партиями внесен избирательный взнос.

По сообщению В Редкокашина, партийные списки пяти филиалов политических партий зарегистрированы городской избирательной комиссией и опубликованы в СМИ. Сведения о регистрации партийных списков направлены в уполномоченный орган для проверки достоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатов и их супругов.


Астана   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом