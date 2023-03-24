Озвучены имена новоизбранных депутатов Костанайского областного маслихата

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайская областная избирательная комиссия озвучила итоги выборов депутатов Костанайского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам и партийным спискам, состоявшихся 19 марта 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Костанайской областной избирательной комиссии, общее число граждан, включенных в списки избирателей составило 554 655, принявших участие в голосовании – 365 465 человек. Избирательных округов было – 16, а общее число баллотировавшихся кандидатов – 54.

По итогам выборов в областной маслихат прошли:

по избирательному округу №1 - Утебаева Динара Каирбековна, 1978 года рождения, председатель общественного фонда «Гражданский альянс Костанайской области «Грин», город Костанай;

по избирательному округу № 2 - Есеева Гайния, 1986 года рождения, профессор Костанайского инженерно-экономического университета, село Заречное Костанайского района;

по избирательному округу № 3 - Умбетов Даулет Мукатаевич, 1970 года рождения, учитель в школе-гимназии № 24, город Костанай;

по избирательному округу № 4 - Скородиевский Иван Иванович, 1979 года рождения, директор областного филиала АО «Халык Банк Казахстана», город Костанай;

по избирательному округу № 5 - Сотников Евгений Владимирович, 1985 года рождения, менеджер ТОО «Кабельные сети Костаная», город Костанай;

по избирательному округу № 6 - Алькенов Ерлан Дастанович, 1961 года рождения, вице-президент АО «ССГПО», город Рудный;

по избирательному округу № 7 - Казбеков Кайрат Казиханович, 1971 года рождения, директор ТОО «Профессиональный клуб «Аят», город Рудный;

по избирательному округу № 8 - Злой Анатолий Васильевич, 1983 года рождения, директор ТОО «ЖК Ленинское», город Костанай;

по избирательному округу № 9 - Мирасов Данияр Женисович, 1989 года рождения, директор ТОО «Надеждинка», город Костанай;

по избирательному округу № 10 - Ещанов Сайлаубек Ергазинович, 1958 года рождения, пенсионер, город Костанай;

по избирательному округу № 11 - Нурмаган Манарбек Рахымулы, 1985 года рождения, директор филиала АО «Алюминий Казахстана «КБРУ, город Лисаковск;

по избирательному округу № 12 - Нурхожаев Ербол Сапарбаевич, 1973 года рождения, председатель правления АО «Костанайские минералы», город Житикара;

по избирательному округу № 13 - Даниленко Олег Олегович, 1977 года рождения, первый заместитель генерального директора ТОО «Агрофирма Диевская», город Костанай;

по избирательному округу № 14 - Карабаев Булат Жумашевич, 1966 года рождения, глава крестьянского хозяйства «Мирас», город Тобыл;

по избирательному округу № 15 - Ерденов Абыл Умирбекович, 1976 года рождения, руководитель ИП «Ерденов», город Аркалык;

по избирательному округу № 16 - Оспанов Кайрат Бахитжанович, 1967 года рождения, директор ТОО «Турар», город Костанай.

В выборах приняли участие кандидаты от пять политических партий. Число голосов, поданных за каждую политическую партию:

партия Амаnat – 195 232,

демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 66 220,

народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 44 220,

Народная партия Казахстана –22 325,

партия Respublica – 22 115.

«Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей: партия Амаnat – 9, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2, партия Respublica – 1, Народная партия Казахстана – 1, демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 3», - сообщили в областной избирательной комиссии.

Ранее был опубликован новый состав маслихата города Костаная.



