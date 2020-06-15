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Озвучены даты проведения ЧМ-2021 по баскетболу среди юниоров
15 Июня 2020 08:46
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация баскетбола (FIBA) обнародовала даты проведения чемпионатов мира-2021 среди участников до 19 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Так, юниоры будут биться за медали с 3 по 11 июля. Девушки в свою очередь будут оспаривать звание лучших с 7 по 15 августа.
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