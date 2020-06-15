Озвучены даты проведения ЧМ-2021 по баскетболу среди юниоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация баскетбола (FIBA) обнародовала даты проведения чемпионатов мира-2021 среди участников до 19 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Так, юниоры будут биться за медали с 3 по 11 июля. Девушки в свою очередь будут оспаривать звание лучших с 7 по 15 августа.