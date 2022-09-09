Озвученные в Послании задачи конкретные и имеют сроки исполнения - общественница

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственные органы и гражданский сектор Казахстана должны разработать механизмы реализации всех поставленных целей, озвученных в Послании Главы государства. Такое мнение выразила председатель правления Союза кризисных центров в Казахстане Зульфия Байсакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Само Послание Президента было логическим продолжением после проведенного референдума по внесению изменений в Конституцию. Для женских неправительственных организаций, кризисных центров важен был ряд факторов. Во-первых, Президент все-таки настаивает на криминализации бытового насилия. Я считаю, что адекватное наказание за преступление, совершенное при семейных бытовых отношениях, имеет немаловажное значение для развития Казахстана как правового государства с демократическими принципами. Тем более Казахстан в 1998 году подписал конвенцию о ликвидации всех форм гендерного насилия», - прокомментировала председатель Союза кризисных центров.

По мнению Зульфии Байсаковой, Президент Касым-Жомарт Токаев как дипломат считает, что выполнение взятых международных обязательств – одна из основ развития любого государства.

Она прокомментировала, что нормы в законе касательно правонарушителя в сфере семейно-бытовых отношений позволяют применять принудительный труд в виде общественных работ. Вместе с тем, по ее словам, эти нормы должны носить и воспитательный характер. Общественник также настаивает, чтобы параллельно были введены психокоррекционные программы для агрессора в части изменения его поведения, чтобы сформировать ответственность за действия.

«Президент говорит о том, что необходимо не просто поддерживать его Послание, но и принимать активное участие в разработке тех механизмов и инструментов, которые могли бы не на словах, а на деле реализовать поставленные задачи. Тем более, задачи конкретные и имеют сроки исполнения. Я очень надеюсь, что не только гражданский сектор, но и государственные структуры на этот раз не просто отпишутся, разработают реальные механизмы реализации всех поставленных целей перед нашим обществом. А мы, в свою очередь, сможем свести к нулевой терпимости не только бытовое, но и гендерное насилие, сформировать в стране культурно-ненасильственные отношения», - выразила мнение З. Байсакова.

В своем Послании Глава государства озвучил, что в обществе уже долгое время поднимается вопрос о криминализации насилия в семейно-бытовой сфере. Касым-Жомарт Токаев заявил, что нельзя закрывать глаза на многочисленные случаи семейно-бытового насилия.

«Безнаказанность дебоширов развязывает им руки, фактически оставляет их жертв беззащитными. Считаю, что пришло время ужесточить ответственность за подобные деяния», - заявлял в ежегодном Послании Президент Казахстана.

Фото : almaty.gov.kz











