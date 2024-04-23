Озвучены условия новой ипотечной программы «Наурыз»

Заместитель председателя «Отбасы банка» Нурлан Акшанов рассказал об условиях новой ипотечной программы «Наурыз» на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 1 мая 2024 года в Казахстане запускается новая льготная ипотека «Наурыз». Приобрести недвижимость по программе смогут казахстанцы в возрасте от 18 до 63 лет.

- В отличие от предыдущей программы «Отау», мы не ставим условия по сроку депозитов. То есть, вы можете открыть депозит 30 апреля, пополнить его на миллион тенге, и участвовать в отборе. В течение последних 5 лет у вас не должно быть операций с недвижимостью или недвижимости на праве владения, - рассказал Нурлан Акшанов.

Ставки по кредиту будут: для социально-уязвимых слоев населения - 7%, для остальных жителей - 9%. Первоначальный взнос - 20%. Кредит сроком до 19 лет будет выдаваться по системе жилищных сбережений. В целом, программа рассчитана на 8 лет.

- Поэтому люди, которые в этом году не накопили достаточное количество денег, не открыли депозит, не достигли 18 лет, имеют шанс воспользоваться этим в будущем, - отметил заместитель председателя «Отбасы банка».

По его словам, по этой программе предусмотрен достаточно долгий цикл приобретения жилья.