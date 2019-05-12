Озвучена зарплата тренеров и менеджеров в команде Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автор сайта Boxingscene.com Стивен Эдвардс рассказал, как разделены зарплаты в команде профессионального боксера на примере казахстанца Геннадия Головкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По мнению Эдвардса, Абель Санчес поступил правильно, когда отказался на понижение фиксированной ставки от гонорара Головкина с 10% до 2%.

«Зарплата должна быть значительной для тренера, который высоко ценит себя: тогда он может взять меньше фиксированных 10%. Например, если боксер зарабатывает 10 миллионов долларов, он может заплатить тренеру 750 тысяч долларов - 7,5%. Лично я никогда не слышал, чтобы тренеру платили 2%. До того, как боксер начинает получать высокие семи- и восьмизначные гонорары, зарплата формируется так: 10% - тренеру, 5% - ассистенту тренера, 2% - тренеру по физподготовке. Это примерные цифры. Лично меня удивляет, что многие промоутеры и менеджеры получают больше 10%. Честные промоутеры делят гонорар с боксером так: 80% - бойцу, 20% - ему самому. Это если честные. А так бывает и 50 на 50. Юридически менеджеры могут взять 40%, если платят команде, или 33,3%. Поэтому мне смешно, что промоутеры и менеджеры могут взять себе больше тренера. Работа менеджера - это выбор для боксера хорошего соперника. Обычно менеджер вызывает тренера и спрашивает, может ли боец его победить. Таким образом, тренер, помимо преподавания, выполняет еще и часть функций менеджера», - пишет Эдвардс в своей колонке.

Геннадий Головкин дебютирует под руководством нового тренера, Джонатона Бэнкса, 8 июня в бою с канадцем Стивом Роллсом. Котировки букмекерской конторы Париматч на этот бой таковы: победа Головкина - 1.01, победа Роллса - 19, ничья - 34. Бой пройдет в промежуточном весе - в 164 фунтах.