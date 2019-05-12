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Озвучена зарплата тренеров и менеджеров в команде Головкина

12 Мая 2019 09:48 124
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Озвучена зарплата тренеров и менеджеров в команде Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автор сайта Boxingscene.com Стивен Эдвардс рассказал, как разделены зарплаты в команде профессионального боксера на примере казахстанца Геннадия Головкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По мнению Эдвардса, Абель Санчес поступил правильно, когда отказался на понижение фиксированной ставки от гонорара Головкина с 10% до 2%.

«Зарплата должна быть значительной для тренера, который высоко ценит себя: тогда он может взять меньше фиксированных 10%. Например, если боксер зарабатывает 10 миллионов долларов, он может заплатить тренеру 750 тысяч долларов - 7,5%. Лично я никогда не слышал, чтобы тренеру платили 2%. До того, как боксер начинает получать высокие семи- и восьмизначные гонорары, зарплата формируется так: 10% - тренеру, 5% - ассистенту тренера, 2% - тренеру по физподготовке. Это примерные цифры. Лично меня удивляет, что многие промоутеры и менеджеры получают больше 10%. Честные промоутеры делят гонорар с боксером так: 80% - бойцу, 20% - ему самому. Это если честные. А так бывает и 50 на 50. Юридически менеджеры могут взять 40%, если платят команде, или 33,3%. Поэтому мне смешно, что промоутеры и менеджеры могут взять себе больше тренера. Работа менеджера - это выбор для боксера хорошего соперника. Обычно менеджер вызывает тренера и спрашивает, может ли боец его победить. Таким образом, тренер, помимо преподавания, выполняет еще и часть функций менеджера», - пишет Эдвардс в своей колонке.

Геннадий Головкин дебютирует под руководством нового тренера, Джонатона Бэнкса, 8 июня в бою с канадцем Стивом Роллсом. Котировки букмекерской конторы Париматч на этот бой таковы: победа Головкина - 1.01, победа Роллса - 19, ничья - 34. Бой пройдет в промежуточном весе - в 164 фунтах. 

 

 

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Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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