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Озвучена программа визита Верховного комиссара ООН по правам человека в Казахстан

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
13 Марта 2023, 18:02
Озвучена программа визита Верховного комиссара ООН по правам человека в Казахстан Фото: Reuters

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК сообщили о предстоящем визите в столицу Казахстана Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16-17 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит с рабочим визитом Астану. Запланированы встречи представителя ООН с руководством страны и Министерства иностранных дел, а также с Уполномоченным по правам человека РК», - сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Кроме того, по его словам, Верховный комиссар выступит в университете КазГЮУ с лекцией.

«Также 17 марта в здании ООН состоится итоговый брифинг для прессы по итогам визита», - добавил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что Фолькер Тюрк посетит Казахстан и Узбекистан.


ООН   МИД РК   Права человека  
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