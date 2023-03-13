Озвучена программа визита Верховного комиссара ООН по правам человека в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел РК сообщили о предстоящем визите в столицу Казахстана Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16-17 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит с рабочим визитом Астану. Запланированы встречи представителя ООН с руководством страны и Министерства иностранных дел, а также с Уполномоченным по правам человека РК», - сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Кроме того, по его словам, Верховный комиссар выступит в университете КазГЮУ с лекцией.

«Также 17 марта в здании ООН состоится итоговый брифинг для прессы по итогам визита», - добавил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что Фолькер Тюрк посетит Казахстан и Узбекистан.