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Озвучена примерная дата следующего боя Шавката Рахмонова в UFC

10 Февраля 2022 22:15
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Озвучена примерная дата следующего боя Шавката Рахмонова в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Менеджер казахстанских бойцов Саят Абдрахманов озвучил ориентировочную дату следующего боя Шавката Рахмонова в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Шавкат не спешит, он хочет взять паузу перед тем, как разговаривать. Я расчитываю на то, что Шавкат выступит в июле, в конце июня. Не будем забывать, что будет священный месяц Рамадан, а Шавкат будет держать пост. В июле проходит большой турнир в Лас-Вегасе, хотелось бы попасть туда», — сказал Саят.

Напомним, что идущий на серии из трех побед подряд Рахмонов недавно в первом раунде нокаутировал опытного Карлстона Харриса и поднялся на 15-ю строчку рейтинга в своем дивизионе.


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