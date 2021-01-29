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    15:54, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Озвучена причина закрытия кинотеатров в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, почему запрещена работа кинотеатров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    У Жандарбека Бекшина поинтересовались, как могла низкая посещаемость кинотеатров повлиять на эпидемиологическую ситуацию в городе и будет ли рассмотрен вопрос продолжения работы отдельно стоящих кинотеатров.

    «У нас есть базовое постановление главного государственного санитарного врача РК, которое подразумевает проведение ограничительных мероприятий в зависимости от нахождения того или иного региона в красной, желтой или зеленой зоне. Все это четко регламентировано. В данном случае деятельность театров и кинотеатров при нахождении в красной зоне запрещается. Мы выполняем постановление главного государственного санитарного врача. Смягчать мы его не имеем права», - сказал Жандарбек Бекшин в эфире телеканала «Atameken Business».

    Ранее Жандарбек Бекшин своим постановлением запретил работу кинотеатров и театров в Алматы с 1 февраля.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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