Озвучена причина закрытия кинотеатров в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, почему запрещена работа кинотеатров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У Жандарбека Бекшина поинтересовались, как могла низкая посещаемость кинотеатров повлиять на эпидемиологическую ситуацию в городе и будет ли рассмотрен вопрос продолжения работы отдельно стоящих кинотеатров.

«У нас есть базовое постановление главного государственного санитарного врача РК, которое подразумевает проведение ограничительных мероприятий в зависимости от нахождения того или иного региона в красной, желтой или зеленой зоне. Все это четко регламентировано. В данном случае деятельность театров и кинотеатров при нахождении в красной зоне запрещается. Мы выполняем постановление главного государственного санитарного врача. Смягчать мы его не имеем права», - сказал Жандарбек Бекшин в эфире телеканала «Atameken Business».

Ранее Жандарбек Бекшин своим постановлением запретил работу кинотеатров и театров в Алматы с 1 февраля.