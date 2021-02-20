Озвучена предварительная причина пожара в Жанатасе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала. Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Бахыт Ратаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

«По факту пожара начато досудебного расследование по части 3 статьи 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности). По предварительным данным специалистов центра судебных экспертиз, смерть наступила по причине отравления угарным газом, а пожар возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала, возможно, постельные принадлежности. Окончательные причины пожара будут озвучены по результатам всех необходимых экспертиз», - сказал Б. Ратаев.

В свою очередь начальник департамента по ЧС Ермек Момбаев озвучил предварительные данные исследования пожарно-технической лаборатории.

«Пожар произошел в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Очаг возгорания был в детской комнате. Площадь пожара составила 16 кв. метров. При проведении исследований передвижной пожарно-технической лабораторией на месте происшествия неисправной проводки и электрооборудования, буржуек и других дополнительных приборов обогрева не обнаружено, дом подключен к центральному отоплению», - отметил глава ДЧС.

Председатель специальной комиссии, заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек отметил, что пострадавшей семьей оказывается вся необходимая помощь.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия распоряжением акима области создана комиссия, в состав которой вошли представители местных исполнительных органов, прокуратуры, департамента полиции, департамента по ЧС и других ответственных госорганов. Члены комиссии вчера выехали на место трагедии и продолжают работу. С нашей стороны оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологов, и содействие в организации похорон», - добавил У. Жазылбек, выразив соболезнования пострадавшей семьей.

По его данным, отец семейства работает в медицинском учреждении, мать находится в декретном отпуске.

Также он опроверг распространяемые в социальных сетях слухи о пострадавшей при пожаре 60-летней женщине.

«Данная информация не соответствует действительности. Других пострадавших нет», - подчеркнул У. Жазылбек.





Напомним, 19 февраля в пятиэтажном доме 2-го микрорайона города Жанатаса днем загорелась квартира на 3-м этаже. Огонь охватил домашние вещи и мебель на небольшой площади в 16 кв. м. Но этого хватило, чтобы находившиеся в это время в квартире пятеро несовершеннолетних детей – шести, пяти, четырех, двух лет и годовалый малыш, задохнулись от угарного газа. Выяснилось, что дети остались без присмотра взрослых.



