Озвучена предварительная причина пожара в Жанатасе
«По факту пожара начато досудебного расследование по части 3 статьи 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности). По предварительным данным специалистов центра судебных экспертиз, смерть наступила по причине отравления угарным газом, а пожар возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала, возможно, постельные принадлежности. Окончательные причины пожара будут озвучены по результатам всех необходимых экспертиз», - сказал Б. Ратаев.
В свою очередь начальник департамента по ЧС Ермек Момбаев озвучил предварительные данные исследования пожарно-технической лаборатории.
«Пожар произошел в трехкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Очаг возгорания был в детской комнате. Площадь пожара составила 16 кв. метров. При проведении исследований передвижной пожарно-технической лабораторией на месте происшествия неисправной проводки и электрооборудования, буржуек и других дополнительных приборов обогрева не обнаружено, дом подключен к центральному отоплению», - отметил глава ДЧС.
Председатель специальной комиссии, заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек отметил, что пострадавшей семьей оказывается вся необходимая помощь.
«Для выяснения всех обстоятельств происшествия распоряжением акима области создана комиссия, в состав которой вошли представители местных исполнительных органов, прокуратуры, департамента полиции, департамента по ЧС и других ответственных госорганов. Члены комиссии вчера выехали на место трагедии и продолжают работу. С нашей стороны оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологов, и содействие в организации похорон», - добавил У. Жазылбек, выразив соболезнования пострадавшей семьей.
По его данным, отец семейства работает в медицинском учреждении, мать находится в декретном отпуске.
Также он опроверг распространяемые в социальных сетях слухи о пострадавшей при пожаре 60-летней женщине.
«Данная информация не соответствует действительности. Других пострадавших нет», - подчеркнул У. Жазылбек.
Напомним, 19 февраля в пятиэтажном доме 2-го микрорайона города Жанатаса днем загорелась квартира на 3-м этаже. Огонь охватил домашние вещи и мебель на небольшой площади в 16 кв. м. Но этого хватило, чтобы находившиеся в это время в квартире пятеро несовершеннолетних детей – шести, пяти, четырех, двух лет и годовалый малыш, задохнулись от угарного газа. Выяснилось, что дети остались без присмотра взрослых.