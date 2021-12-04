Озвучена позиция команды Геннадия Головкина по бою с Риотой Муратой после его переноса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина, Том Леффлер, прокомментировал сорвавшийся бой с японцем Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

«Это отличный бой и отличная возможность впервые сразиться в Японии и объединить титулы, который пока отложен. Как сказал Геннадий, здоровье и безопасность людей являются приоритетом и должны соответствовать ограничениям, введенным Японией», — написал Леффлер в сети Twitter.





Напомним, бой Головкин — Мурата должен был состояться 29 декабря в Сайтаме, однако власти Японии приняли решение запретить въезд в страну иностранцам, чтобы не допустить распространения омикрон-штамма коронавируса. В итоге поединок предварительно был отложен до весны.