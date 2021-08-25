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Озвучена главная интрига боя казахстанского боксера за титул WBO

25 Августа 2021 21:11
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Озвучена главная интрига боя казахстанского боксера за титул WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания RCC Boxing Promotions представила анонс боя казахстанского боксера Станислава Калицкого с россиянином Русланом Камиловым за титул WBO Inter-Сontinental во втором полулегком весе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В десятираундовом бою Руслан Камилов (10-0-1, 5 КО) и Станислав Калицкий (11-1, 4 КО) разыграют пояс WBO Inter-Сontinental в весовой категории до 59 килограммов. Поединок состоится 11 сентября в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК.

«Для Руслана Камилова этот поединок станет уже второй защитой пояса WBO Inter-Сontinental. Изначально пояс был разыгран в 2019 году: тогда в Екатеринбурге встретились Камилов и Кузнецов. По итогам десяти раундов единогласным решением судей сильнее был Руслан. Потом сразиться за пояс вышел Евгений Чупраков, однако проиграл техническим нокаутом в шестом раунде. Теперь титул Камилова оспорит Калицкий. Рекорд Калицкого очень похож на рекорд Камилова, за тем лишь исключением, что у Руслана единственной осечкой в карьере была ничья с Евгением Смирновым, а вот Станислав проигрывал, еще и досрочно, Дмитрию Хасиеву. Правда, ту неудачу Калицкий закрыл победой нокаутом над Павлом Маликовым. Но стоит сделать одну пометку: в том поединке Станислав дважды побывал на настиле. Учитывая этот факт и то, что Камилов в своей карьере нокаутами тоже побеждал, встает вопрос: выдержит ли Станислав удар Руслана? Ринг покажет!» — сообщили в компании.


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#Спорт  
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