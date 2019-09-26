Озвучена дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда его подопечный в следующий раз выйдет в октагон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Следующий бой Хабиба планируется на март — апрель», — приводит слова Магомедова портал.

Соперник Нурмагомедова пока не известен.

Напомним, 7-го сентября Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, победив американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде поединка.

Отметим, что на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.