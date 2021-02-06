Озвучена дата следующего боя Данияра Елеусинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) Эдди Хирн рассказал, когда его клиент вернется на ринг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Данияр одержал отличную победу над Индонго в своем последнем поединке. Он готов (к большим боям). Этот парень станет большой проблемой для любого боксера в 147 фунтах. Вы видите, что уже сейчас он делает большие шаги. Он вернется на ринг в апреле», — сказал Хирн.

Соперник Елеусинова пока неизвестен. Напомним, в ноябре Данияр нокаутировал во втором раунде намибийца Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО) и завоевал вакантный пояс чемпиона в полусреднем весе по версии IBF Inter-Continental.







