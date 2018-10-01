Озвучена «астрономическая» зарплата «Канело» после победы над Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналистка Univisión Deportes Адриана Монсальве поделилась любопытной информацией о финансовых перспективах мексиканского боксера Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

«Согласно Forbes, Сауль «Канело» Альварес превзойдет Лионеля Месси, Криштиану Роналду, ЛеБрона Джеймса и Роджера Федерера и станет самым высокооплачиваемым спортсменом в 2019 году. Он может заработать 120 миллионов долларов», - пишет Монсальве в твиттере.

Отметим, что на данный момент «Канело» с 44,5 миллионами долларов находится на 15-м месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов. Зарплата нападающего «Барселоны» Лионеля Месси составляет 111 миллионов долларов, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду зарабатывает 108 миллионов. На первом месте с большим отрывом - 285 миллионов - располагается американский боксер Флойд Мэйвезер-младший, однако пока официально он не объявлял о возвращении в спорт. Проигравший «Канело» в рематче казахстанец Геннадий Головкин располагается в списке на 72-м месте - 25 миллионов долларов.