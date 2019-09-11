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Озвучен запасной план Головкина на случай окончательного отказа «Канело» от третьего боя

11 Сентября 2019, 08:20
Озвучен запасной план Головкина на случай окончательного отказа «Канело» от третьего боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) с подачи своего нового промоутера Эдди Хирна получил конкретный план действий на случай отказа Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО) от трилогии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Очевидно, что в приоритете и у Головкина, и у Хирна — трилогия с «Канело», однако они вместе решили разработать план «Б» на тот случай, если мексиканец больше вообще не захочет выходить на ринг с GGG. Так, промоутер предложил Головкину четыре конкретных соперника, три из которых владеют титулами чемпиона мира — Деметриус Андраде (28-0, 17 КО, чемпион WBO в среднем весе), Билли Джо Сондерс (28-0, 13 КО, чемпион WBO в суперсреднем весе), Каллум Смит (26-0, 19 КО, чемпион WBA Super в суперсреднем весе), Дэниэл Джейкобс (35-3, 29 КО).

Первый бой между Головкиным и «Канело» закончился спорной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей.


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