Озвучен ТОП-10 казахстанских боксеров по итогам ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com обновил рейтинг лучших казахстанских боксеров на данный момент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первом месте по-прежнему с огромным отрывом идет Геннадий Головкин, вторую позицию занимает Жанибек Алимханулы, а тройку лучших отечественных бойцов замыкает Канат Ислам. ТОП-10 казахстанских боксеров по итогам ноября по версии BoxRec можно посмотреть ниже (в скобках приведены их рейтинговые баллы).

ТОП-10 казахстанских боксеров по версии Boxrec.com за ноябрь:

1. Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) — 477.3

2. Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) — 31.36

3. Канат Ислам (28-0, 22 КО) — 17.9

4. Батыр Джукембаев (18-1, 14 КО) — 15.93

5. Али Ахмедов (17-1, 13 КО) — 10.19

6. Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) — 8.172

7. Руслан Мадиев (13-2, 5 КО) — 7.904

8. Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) — 6.657

9. Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) — 6.401

10. Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) — 4.979