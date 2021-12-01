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Озвучен ТОП-10 казахстанских боксеров по итогам ноября

1 Декабря 2021 03:00
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Озвучен ТОП-10 казахстанских боксеров по итогам ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com обновил рейтинг лучших казахстанских боксеров на данный момент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На первом месте по-прежнему с огромным отрывом идет Геннадий Головкин, вторую позицию занимает Жанибек Алимханулы, а тройку лучших отечественных бойцов замыкает Канат Ислам. ТОП-10 казахстанских боксеров по итогам ноября по версии BoxRec можно посмотреть ниже (в скобках приведены их рейтинговые баллы).

ТОП-10 казахстанских боксеров по версии Boxrec.com за ноябрь:
1. Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) — 477.3
2. Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) — 31.36
3. Канат Ислам (28-0, 22 КО) — 17.9
4. Батыр Джукембаев (18-1, 14 КО) — 15.93
5. Али Ахмедов (17-1, 13 КО) — 10.19
6. Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) — 8.172
7. Руслан Мадиев (13-2, 5 КО) — 7.904
8. Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) — 6.657
9. Садриддин Ахмедов (12-0, 10 КО) — 6.401
10. Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) — 4.979

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