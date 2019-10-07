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вчера 23:40
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вчера 20:42
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вчера 20:15
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Озвучен срок возвращения Головкина на ринг после завоевания двух титулов чемпиона мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Том Леффлер, сотрудничающий с чемпионом мира IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) рассказал о его планах на ближайшее будущее. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Вчера GGG одержал победу единогласным решением судей над украинским претендентом Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) и стал двукратным чемпионом мира.
«Мы должны встретиться с DAZN и обсудить, что они хотят делать дальше. Теперь, когда Геннадий снова стал чемпионом, у него будут обязательства по защите титула. Мы посмотрим, что захотят IBF, IBO и DAZN, и будем отталкиваться от этого. Но я знаю, что Геннадий хочет вернуться на ринг к началу следующего года».
«Канело» предстоит сразиться против Сергея Ковалева, и это прекрасный бой. На самом деле мы считали, что заполучим поединок с Альваресом. Все разговоры об этом пока преждевременны, потому что нам надо выяснить, чего хотят DAZN, после этого мы должны сесть с Геннадием и обсудить, чего хочет он», — сказал в интервью Seconds Out Леффлер.
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