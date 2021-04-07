РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:06, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Озвучен состав женской сборной Казахстана по теннису на матч с Аргентиной

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована игровая заявка женской сборной Казахстана на матч плей-офф раунда Кубка Билли Джин Кинг против Аргентины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В заявочный лист вошли:

    1. Елена Рыбакина (23-я ракетка мира);

    2. Юлия Путинцева (31-я ракетка мира);

    3. Зарина Дияс (88-я ракетка мира);

    4. Анна Данилина (290-я ракетка мира);

    5. Ярослава Шведова (738) - рейтинг Ярославы был «заморожен» на период ее декретного отпуска.

    Поединки пройдут 16-17 апреля в городе Кордова на грунтовых кортах Cordoba Lawn Tennis Club.

    «При формировании состава сборной учитывался рейтинг и последние турнирные результаты. В одиночном разряде сыграют Рыбакина, Путинцева и Дияс. В парном пока заявлены Анна Данилина и я. Но, точно, кто именно будет играть в парном матче, будем решать в зависимости от результатов одиночных игр и состояния здоровья теннисисток», – отметила играющий капитан Национальной сборной РК Ярослава Шведова.

    Расписание трансляций матчей Аргентина - Казахстан и состав наших соперниц будут опубликованы позже.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!