Озвучен состав женской сборной Казахстана по теннису на матч с Аргентиной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована игровая заявка женской сборной Казахстана на матч плей-офф раунда Кубка Билли Джин Кинг против Аргентины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В заявочный лист вошли:

1. Елена Рыбакина (23-я ракетка мира);

2. Юлия Путинцева (31-я ракетка мира);

3. Зарина Дияс (88-я ракетка мира);

4. Анна Данилина (290-я ракетка мира);

5. Ярослава Шведова (738) - рейтинг Ярославы был «заморожен» на период ее декретного отпуска.

Поединки пройдут 16-17 апреля в городе Кордова на грунтовых кортах Cordoba Lawn Tennis Club.

«При формировании состава сборной учитывался рейтинг и последние турнирные результаты. В одиночном разряде сыграют Рыбакина, Путинцева и Дияс. В парном пока заявлены Анна Данилина и я. Но, точно, кто именно будет играть в парном матче, будем решать в зависимости от результатов одиночных игр и состояния здоровья теннисисток», – отметила играющий капитан Национальной сборной РК Ярослава Шведова.

Расписание трансляций матчей Аргентина - Казахстан и состав наших соперниц будут опубликованы позже.