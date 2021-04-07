Озвучен состав женской сборной Казахстана по теннису на матч с Аргентиной
В заявочный лист вошли:
1. Елена Рыбакина (23-я ракетка мира);
2. Юлия Путинцева (31-я ракетка мира);
3. Зарина Дияс (88-я ракетка мира);
4. Анна Данилина (290-я ракетка мира);
5. Ярослава Шведова (738) - рейтинг Ярославы был «заморожен» на период ее декретного отпуска.
Поединки пройдут 16-17 апреля в городе Кордова на грунтовых кортах Cordoba Lawn Tennis Club.
«При формировании состава сборной учитывался рейтинг и последние турнирные результаты. В одиночном разряде сыграют Рыбакина, Путинцева и Дияс. В парном пока заявлены Анна Данилина и я. Но, точно, кто именно будет играть в парном матче, будем решать в зависимости от результатов одиночных игр и состояния здоровья теннисисток», – отметила играющий капитан Национальной сборной РК Ярослава Шведова.
Расписание трансляций матчей Аргентина - Казахстан и состав наших соперниц будут опубликованы позже.