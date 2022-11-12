Озвучен состав юношеской сборной Казахстана по футболу на матчи отбора Евро-2023
Наши юноши проведут три матча в рамках квалификации чемпионата Европы-2023. Их соперниками выступят команды Португалии, Словении и Фарерских островов. Все игры пройдут в Португалии.
Команда провела недельный сбор на учебно-тренировочной базе в Талгаре и уже отправилась отборочные игры в Португалию.
Состав юношеской сборной Казахстана U-17:
Вратари: Абылхайр Алиакбар («Кайсар»), Анатолий Сычев, Эльдар Мендыгалиев (оба – «Кайрат»)
Защитники: Елжан Молдахмет, Алихан Исраилов (оба – «Кайрат»), Рустам Жанхаев («Шахтер»), Тимур Курбанов («Жас Кыран»), Адилет Омей («Тараз»), Ибрагим Батыр («Онтустик»);
Полузащитники: Алан Адахаев, («Онтустик), Тамерлан Агиманов, Ильяс Абил (оба – «Аксу»), Аян Байдаулетов («Актобе»), Данияр Ерлан, Эмин Мусаев (оба – «Жас Кыран»), Дуйсенбек Шынгыс («Кайрат»);
Нападающие: Ахметали Калтанов («Астана»), Адилет Мынбай («Онтустик»), Виктор Лакеев («Жас Кыран»), Рауль Аллахвердиев («Женис»), Ерасыл Сарсенбай («Туран»)
Тренерский штаб: Александр Кузнецов – старший тренер, Дмитрий Юрков – ассистент старшего тренера, Азат Курманов – тренер вратарей; Игорь Маштаков – тренер по физподготовке;
Расписание матчей (указано время Астаны):
16 ноября | 23:00
Португалия U-17 – Казахстан U-17
19 ноября | 20:00
Казахстан U-17 – Словения U-17
22 ноября | 23:00
Казахстан U-17 – Фарерские острова U-17
Фото: kff.kz