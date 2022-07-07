7 Июля 2022 17:23

Озвучен рекомендуемый объем изъятия сайгаков в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Регулирование численности сайгаков могут провести с 15 сентября по 30 ноября. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК Нурлан Кылышбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Институтом зоологии предоставлено биологическое обоснование регулирования численности сайгаков на 2022 год. Согласно научному заключению, в связи с резким увеличением численности уральской популяции сайгаков, приведшей к конкуренции с домашними животными из-за кормов и водопоев, заходов сайгаков на посевы сельскохозяйственных культур, возникла необходимость регулирования чрезмерно возросшей численности сайгаков. Необходимо отметить, что подобная ситуация также наблюдается и в бетпакдалинской популяции», - сказал Нурлан Кылышбаев на круглом столе «Управление численностью популяции сайгаков», прошедшем в столице.

«В соответствии с биологическим обоснованием рекомендуемый объем изъятия сайгаков уральской популяции в 2022 году составляет 10% от учетной численности, в том числе взрослых самцов-рогачей - 5%, взрослых самок - 47,5%, сеголеток - 47,5%. Объем изъятия для бетпакдалинской популяции на территории Костанайской, Акмолинской областей на 2022 год рекомендуется в размере 2,5% от учетной численности. В том числе взрослых самцов - 5%, взрослых самок - 47,5%, сеголеток - 47,5%», - сообщил Н. Кылышбаев.

Он добавил, что оптимальный срок проведения регулирования численности сайгаков как с биологической, так и с экономической точкой зрения - с 15 сентября по 30 ноября.

Ранее сообщалось, что около 90 тыс. сайгаков подлежат отстрелу в Казахстане.