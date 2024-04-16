Озвучен размер штрафов за негативное влияние автомобиля на окружающую среду

Главный эксперт управления государственного экологического контроля МЭПР РК Алмас Искаков напомнил об ответственности водителей за загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На транспортных средствах, визуально оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, специалистами департамента экологии проводятся замеры выбросов специальными измерительными приборами на соответствие нормам вредных выбросов согласно стандарту СТ РК 1433-2023. При выявлении нарушений к водителям автотранспорта применяются административные меры по ст. 334 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», — сказал Алмас Искаков на брифинге в Минэкологии.

По его словам, за первые выявленные правонарушения

для физических лиц предусмотрено предупреждение или штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге);

для юридических лиц — предупреждение или штраф в размере 100 МРП (369 200 тенге).

При повторном правонарушение в течение года

для физических лиц предусмотрено предупреждение или штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге);

для юридических лиц предупреждение или штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).

Также, при очередном повторном правонарушении в течение одного года на основании п. 3 ст. 797 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрен запрет на использование автотранспорта с изъятием регистрационного номера или эвакуация автотранспорта на штрафную стоянку.