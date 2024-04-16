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    17:19, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Озвучен размер штрафов за негативное влияние автомобиля на окружающую среду

    авто, транспорт
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Главный эксперт управления государственного экологического контроля МЭПР РК Алмас Искаков напомнил об ответственности водителей за загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — На транспортных средствах, визуально оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, специалистами департамента экологии проводятся замеры выбросов специальными измерительными приборами на соответствие нормам вредных выбросов согласно стандарту СТ РК 1433-2023.  При выявлении нарушений к водителям автотранспорта применяются административные меры по ст. 334 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», — сказал Алмас Искаков на брифинге в Минэкологии.

    По его словам, за первые выявленные правонарушения 

    • для физических лиц предусмотрено предупреждение или штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге);
    • для юридических лиц — предупреждение или штраф в размере 100 МРП (369 200 тенге). 

    При повторном правонарушение в течение года 

    • для физических лиц предусмотрено предупреждение или штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге);
    • для юридических лиц предупреждение или штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге).

    Также, при очередном повторном правонарушении в течение одного года на основании п. 3 ст. 797 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрен запрет на использование автотранспорта с изъятием регистрационного номера или эвакуация автотранспорта на штрафную стоянку.

    Теги:
    Штрафы Транспорт Экология Минэкологии и природных ресурсов
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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