Озвучен механизм получения вакцины «Спутник V»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения МЗ РК, профессор Жаннат Сатыбалдиева рассказала о механизме получения вакцины «Спутник V», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во многих государствах начали разрабатывать вакцины, в том числе и в Казахстане. Мне хотелось бы остановиться на двух вакцинах, которые являются предметом нашего обсуждения. Спутник V – это казахстанский препарат, который производится на Казахстанском фармацевтическом комплексе. Это современный завод, который соответствует требованиям GMP, что в переводе означает «надлежащая практика производства», - сказала Жаннат Сатыбалдиева на лектории Минздрава.

По ее словам, данный завод получил трансферт технологий от очень хорошо зарекомендовавшего себя «Спутника V», который производится Научно-исследовательским институтом им. Н.Ф. Гамалеи.

«Причем технологическая платформа этой вакцины апробирована уже достаточно давно – этой технологии около 20 лет. Естественно, она была получена с помощью биотехнологических методов, при которых не используется патогенный штамм, а аденовирус человека. Но он является носителем, куда встраивается ген, который кодирует выработку белка S, против которого при попадании в организм вырабатываются антитела, обладающие защитными свойствами», - отметила эксперт.

«Первый компонент содержит 26-ой серотип этого аденовируса-носителя, а 5-ый серотип содержится во втором компоненте. То есть, после того, как человек получает эти две дозы, у него вырабатывается защитный специфический иммунитет», - заключила Ж. Сатыбалдиева.