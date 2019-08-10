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Озвучен гонорар «Канело» за третий бой с Головкиным

10 Августа 2019, 04:32
Озвучен гонорар «Канело» за третий бой с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт телеканала ESPN Тедди Атлас рассказал, сколько ориентировочно может заработать мексиканский боксер Сауль Альварес за третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«У «Канело» большой контракт с DAZN, на 365 миллионов и десять боев, но он же не получит всю сумму сразу. За третий бой с Головкиным он заработает определенный процент от всей этой суммы — примерно 35 миллионов долларов, или сколько там, не так важно», — сказал Атлас.

Изначально DAZN планировали устроить третий бой «Канело» — GGG 14 сентября, однако Альварес принял решение провести свой бой позднее и не с Головкиным. В итоге, как ожидается, Геннадий сразится 5 октября с украинцем Сергеем Деревянченко. «Канело» же может встретиться в конце года с россиянином Сергеем Ковалевым в случае его победы 24 августа над британцем Энтони Ярдом.

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