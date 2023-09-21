Ожоги щелочью получила работница одного из павлодарских предприятий

В Павлодаре работница одного их предприятий получила ожоги щелочью. Сильно пострадали лицо и левое рука женщины. Работница завода находится в реанимации, медики оценивают ее состояние как тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 18 сентября в одном из цехов АО «Алюминий Казахстана». На аппаратчика-гидрометаллурга попал щелочной раствор. После оказания первой помощи 41-летнюю женщину доставили в городскую больницу.

- Пострадавшая находится в отделении реанимации, в кровати непрерывного функционирования с подачей подогретого стерильного воздуха. Состояние стабильно тяжелое. В сознании, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

У женщины диагностировали ожог 22% тела. Обожжены лицо, левая рука и туловище. Несчастный случай будет расследован.