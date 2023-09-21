РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:46, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ожоги щелочью получила работница одного из павлодарских предприятий

    Скорая помощь

    В Павлодаре работница одного их предприятий получила ожоги щелочью. Сильно пострадали лицо и левое рука женщины. Работница завода находится в реанимации, медики оценивают ее состояние как тяжелое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел 18 сентября в одном из цехов АО «Алюминий Казахстана». На аппаратчика-гидрометаллурга попал щелочной раствор. После оказания первой помощи 41-летнюю женщину доставили в городскую больницу.

    - Пострадавшая находится в отделении реанимации, в кровати непрерывного функционирования с подачей подогретого стерильного воздуха. Состояние стабильно тяжелое. В сознании, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

    У женщины диагностировали ожог 22% тела. Обожжены лицо, левая рука и туловище. Несчастный случай будет расследован.

    Теги:
    Павлодарская область Происшествия Павлодар
    Автор
    Наталья Зинченко
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!