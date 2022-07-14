14 Июля 2022 18:34

Ожоги получил мужчина в результате хлопка газовоздушной смеси в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Хлопок газовоздушной смеси произошел в Буландынском районе Акмолинской области, в результате чего пострадал 48-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 14 июля в 11:50 произошел хлопок газовоздушной смеси на территории резервуарного парка для хранения сжиженного углеводородного газа ТОО «Макинский завод теплоизоляции».

На место вызова выехали две единицы техники и восемь человек личного состава ДЧС Акмолинской области.

Пожар локализован в 12:09 часов и ликвидирован в 12:25 часов. Площадь пожара составила 10 кв. м.

«В результате хлопка травмирован 48-летний мужчина, состояние средней степени тяжести, пострадавший госпитализирован в Центральную районную больницу с термическими ожогами - 40% тела. Предположительно причиной послужило нарушение правил заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа. На данный момент органы полиции ведут досудебное расследование», – пояснил начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев.

Спасатели региона напомнили жителям и гостям области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.