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    13:21, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Ожоги глаз у школьников в Нур-Султане: инцидент подтвердили в НИШ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» прокомментировали инцидент во время экзамена, в котором ученики получили ожоги глаз из-за кварцевания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» подтверждает, что 7 июня 2021 года в Интеллектуальной школе Международного бакалавриата во время экзамена осталась включенной антибактериальная лампа. По данному факту в настоящее время проводится служебное расследование. Все виновные будут наказаны», - говорится в сообщении НИШ. ⠀

    Отмечается, что 8 июня дети освобождены от экзамена для медицинского обследования. Все расходы, связанные с лечением и реабилитацией, будут возмещены автономной организацией.

    «Во всех интеллектуальных школах будут проведены дополнительные инструктажи по использованию антибактериальных ламп», - отметили в организации.

    Ранее сообщалось, что четверо учеников - трое 2004 года рождения, один ребенок 2005 года получили поражение глаз из-за кварцевания во время сдачи экзамена.

    Как уточнили в столичном управлении здравоохранения, у школьников выявлена электроофтальмия (поражение глазного яблока) легкой степени тяжести.


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