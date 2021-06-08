Ожоги глаз у школьников в Нур-Султане: инцидент подтвердили в НИШ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» прокомментировали инцидент во время экзамена, в котором ученики получили ожоги глаз из-за кварцевания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» подтверждает, что 7 июня 2021 года в Интеллектуальной школе Международного бакалавриата во время экзамена осталась включенной антибактериальная лампа. По данному факту в настоящее время проводится служебное расследование. Все виновные будут наказаны», - говорится в сообщении НИШ. ⠀

Отмечается, что 8 июня дети освобождены от экзамена для медицинского обследования. Все расходы, связанные с лечением и реабилитацией, будут возмещены автономной организацией.

«Во всех интеллектуальных школах будут проведены дополнительные инструктажи по использованию антибактериальных ламп», - отметили в организации.

Ранее сообщалось, что четверо учеников - трое 2004 года рождения, один ребенок 2005 года получили поражение глаз из-за кварцевания во время сдачи экзамена.

Как уточнили в столичном управлении здравоохранения, у школьников выявлена электроофтальмия (поражение глазного яблока) легкой степени тяжести.