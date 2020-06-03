Ожившая галерея – автор популярного видеоролика рассказал о проекте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автор ставшего популярным в соцсетях видеоролика «Ожившая галерея» Алмаз Дюсебаев рассказал о проекте и о себе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТРК Президента.

Алмаз – работник ТРК Президента, свободное время он посвящает созданию креативных роликов. Один из них – «Ожившая галерея» - стал набирать популярность в соцсетях .

Автор рассказал, как ему пришла в голову эта идея.

«Я вышел погулять на улицу и увидел синий дом. И возникла идея их (муралы) оживить, сделать что-то необычное. Саму работу я делал в нерабочее время», - поделился автор.

«Идея пришла в голову сама, из ниоткуда. Я увидел рисунки, и мне понравилось. Я подумал, почему бы все это не претворить в жизнь», - добавил он.

К слову, таких креативных идей у А. Дюсебаева несколько. В другом видео здания «КТЖ» и БЦ «Изумрудный», прозванные в народе как «Книжка». В видеоролике А. Дюсебаева эти здания трансформируются в книги Абая.

«Видео заснято на дрон, после я все «упаковал» в книги Абая. Что касается муралов на синем фоне, все это делалось в свободное от работы время», - рассказал он.















