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Оживающая легенда: «поющий» знаменитую песню «Гакку» мурал появился в Шымкенте

Автор:  
Багдат Хасенова
18 Декабря 2020, 23:50
Оживающая легенда: «поющий» знаменитую песню «Гакку» мурал появился в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Необычный «живой» мурал появился на фасаде одного из домов города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Facebook киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

«Этот великолепный мурал - сцена из фильма «Кыз-Жибек» режиссера Султана-Ахмета Ходжикова - находится на фасаде жилого дома в Шымкенте.

Мурал в виде изображения главной героини с конем еще и «живой». Если отсканировать на смартфон QR-код, размещенный рядом с изображением, то картина оживает и звучит народная песня «Гакку», - поделились в киностудии.


Поэтическая народная легенда «Кыз-Жибек», послужившая основой фильма (1970 г.), повествует о далеком прошлом казахского народа — эпохе XVI-XVII веков. Из-за межродовых распрей трагически завершается любовь батыра Толегена и красавицы Жибек.

Автор сценария - Габит Мусрепов, художник - Гульфайрус Исмаилова, композитор - Нургиса Тлендиев. В фильме сыграла целая плеяда легендарных актеров: Меруерт Утекешева, Куман Тастанбеков, Асанали Ашимов, Ануар Молдабеков, Кененбай Кожабеков, Фарида Шарипова, Каукен Кенжетаев и другие.

Фильм удостоен Государственной премии Казахской ССР (1972 г.).


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