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Ожидается замедление инфляции до 9-12% к концу года - глава Нацбанка

16 Марта 2023, 10:51
Ожидается замедление инфляции до 9-12% к концу года - глава Нацбанка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк для снижения инфляции продолжает проводить дезинфляционную денежно-кредитную политику. Об этом сообщил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал глава Нацбанка, в Казахстане месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения марта 2022 года, остается на уровне, превышающем среднегодовые значения за предыдущие 5 лет.

«Инфляция складывается в соответствии с нашими ожиданиями. Ее годовое значение в феврале текущего года достигло 21,3%. В дальнейшем, по нашим обновленным прогнозам, ожидается замедление инфляции до 9-12% к концу текущего года, чему будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика, ожидаемое снижение внешнего инфляционного фона и налаживание логистических цепочек», - заявил во время пленарного заседания Сената Галымжан Пирматов.

По словам председателя Нацбанка, к более высокой траектории инфляции может привести ряд так называемых риск-факторов. Среди них дисбалансы на товарных рынках и ускорение инфляции в странах-торговых партнерах.

«Рост фискального стимулирования внутреннего спроса также является одним из факторов риска для инфляции. Следует отметить, что в прогнозах Национального Банка не учтены факторы возможного роста регулируемых цен в результате проведения назревшей реформы ЖКХ и ГСМ. В этих условиях Национальный Банк для снижения инфляции продолжает проводить дезинфляционную денежно-кредитную политику, придерживаясь режима инфляционного таргетирования и свободноплавающего обменного курса», - сообщил Г. Пирматов.

Он напомнил, что для повышения эффективности денежно-кредитной политики с середины прошлого года Нацбанком проводится оценка соответствия действующих целевых значений инфляции складывающимся условиям во внутренней экономике и меняющимся условиям во внешней среде.

25 апреля Национальный Банк проведет научно-практическую конференцию на тему «Стратегические вопросы денежно-кредитной политики. Вызовы новой экономической реальности», где будут представлены результаты исследований Национального Банка, международных организаций и академического сообщества по вопросам денежно-кредитной политики в РК.


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