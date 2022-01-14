Новости
Ожидается усиление ветра – прогноз погоды на три дня в Казахстане
14 Января 2022 13:12
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 15-17 января опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПолицейские помогли водителю и пассажирам на трассе в Акмолинской области Осадки ожидаются 14 января в Казахстане Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана
Погоду на большей части республики будет определять влияние циклона из районов Баренцево моря. С ним ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель, гололед, сильный порывистый ветер 15-28 м/с, на западе, севере, юге страны 30 м/с и более. Столбики термометров ближе к 17 января, в ночные часы на западе республики, понизятся до 5-13 мороза, в северных регионах в пределах 5-15 мороза, на юге страны основной фон составит 5 мороза -5 тепла.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Какими будут метеоусловия в городах РК 14 января
- Полицейские помогли водителю и пассажирам на трассе в Акмолинской области
- Осадки ожидаются 14 января в Казахстане
- Штормовые предупреждения на 14 января объявлены в регионах Казахстана
- Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана
- О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047