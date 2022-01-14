Ожидается усиление ветра – прогноз погоды на три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 15-17 января опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Погоду на большей части республики будет определять влияние циклона из районов Баренцево моря. С ним ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель, гололед, сильный порывистый ветер 15-28 м/с, на западе, севере, юге страны 30 м/с и более. Столбики термометров ближе к 17 января, в ночные часы на западе республики, понизятся до 5-13 мороза, в северных регионах в пределах 5-15 мороза, на юге страны основной фон составит 5 мороза -5 тепла.