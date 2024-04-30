10:41, 30 Апрель 2024 | GMT +6
Ожидается повышение уровня воды в реках Атырауской области
Оперативный штаб Атырауской области выпустил актуальную сводку об уровне воды в реках Кигач, Шароновка и Жайык (Урал), передает агентство Kazinform.
По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области по состоянию на 8 часов 30 апреля 2024 года, за прошедшие сутки:
- на протоке Кигач и Шароновка, бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья с Волгоградского водохранилища;
- на гидропосту р. Кигач — с. Шортанбай уровень воды на отметке 344 см, подъем за сутки + 4 см, общий подъем с начала паводка составляет 215 см;
- по гидропосту р. Кигач — с. Котяевка уровень воды на отметке 215 см, подъем за сутки + 4 см, общий подъем с начала паводка составляет 205 см;
- гидропост р. Шароновка — с. Ганюшкино уровень воды на отметке 209 см, подъем за сутки + 4 см, общий подъем с начала паводка составляет 112 см.
Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка.
Режим половодья на протоке Кигач обусловлен сбросами воды с Волгоградского водохранилища.
На 30 апреля сбросы с Волжского ГЭС составляет 22 780 м³/с.
По р. Жайык (Урал) Атырауской области за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень изменился:
- на гидропосту р. Урал — п. Индербор уровень на отметке 693 см, подъем уровня на +25см, общий подъем с начала паводка составляет 470 см;
- р. Урал — п. Махамбет уровень на отметке 764 см, подъем уровня за сутки на + 10 см, общий подъем с начала паводка составляет 447 см;
- на гидропосту р. Урал — г. Атырау уровень на отметке 446 см, подъем уровня за сутки + 4 см, общий подъем с начала паводка составляет 255 см.
Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.
На 30 апреля с Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 м³/с.