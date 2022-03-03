Ожидается подъем уровня воды в бассейнах рек ЗКО и Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В период с 3 по 5 марта 2022 года в связи с прогнозом положительных температур воздуха и смешанных осадков в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование тало-дождевого стока и подъемы уровней воды», - говорится в сообщении пресс-службы РГП «Казгидромет».