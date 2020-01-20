Ожидается ли в Алматы сильное землетрясение: казахстанские ученые представят свой прогноз

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заведующая лабораторией региональной сейсмичности Института сейсмологии Алла Садыкова рассказала, как ученые работают над прогнозированием землетрясений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы третий год прорабатываем программу, в которой одной из задач является разработка методических основ системы раннего предупреждения. Система раннего предупреждения – это ни в коем случае не оповещение человека или населения о том, что произойдет землетрясение, то есть это не задача прогноза землетрясения. Это задача при приходе первой волны дать автоматический сигнал на систему, которая должна сработать для того, чтобы, к примеру, отключить движение поезда, отключить подачу газа, воды, света и так далее. Нужно понимать, что система раннего предупреждения рассчитана на автоматизацию системы обеспечения безопасности населения, человека, но не в плане предсказания или прогноза землетрясения», - сказала Алла Садыкова.

Как отметила эксперт, японские ученые подарили казахстанским коллегам 5 датчиков, которые сейчас тестируются. Они срабатывают на приход первой части сейсмической волны и на определенную амплитуду. В этом случае датчик включает сигнал и оповещает конкретные учреждения, что пришла первая часть волны, за которой может быть вторая, разрушительная составляющая этой волны.

«Если мы говорим о прогнозе землетрясения, то в институте сейсмологии работает уже в течение 30 лет прогнозная комиссия. Основная задача этой комиссии попробовать дать прогноз на сильное землетрясение, которое может вызвать разрушение, то есть это 7 баллов и выше. Слабые толчки мы даже прогнозировать не можем. У нас сеть, которая имеется в алматинском регионе, не достаточная для того, чтобы мы могли подсечь все те аномальные изменения в параметрах геофизических, которые нам подскажут о подготовке сильного события. Мы делаем прогноз долгосрочный, на несколько лет, указывая места активизации в алматинском регионе. Делаем среднесрочный прогноз ежегодно. Где-то в конце января - начале февраля мы дадим прогноз на 2020 год по материалам за 2019 год. Мы даем прогноз: ожидаем ли мы, видим ли мы подготовку сильного землетрясения с интенсивностью 7 баллов и выше, магнитудой 5,6, будет ли в течение 2020 года такое землетрясение, и даем карту, где мы ожидаем менее сильные землетрясения», - сказала Алла Садыкова.

Она напомнила, что алматинцы проживают в сейсмоактивной зоне, где землетрясения были и будут. В регионе были исторически сильные землетрясения: Верненское, Чиликское, Кеминское, которые разрушили город.

«Сейчас прошло уже более 100-130 лет после этих событий. Период затишья заканчивается, наступает период активизации, когда - об этом мы будем, надеюсь, знать, но нужно быть готовыми и жителям Алматы и всем властным структурам к тому, что это землетрясение может произойти в любой момент. Мы живем в сейсмоопасной зоне», - подчеркнула ученый.

Напомним за несколько дней алматинцы почувствовали ряд землетрясений. Первое произошло 17 января на территории Китая. Второе - 19 января, с эпицентром также в Китае. После этого еще несколько раз регистрировались повторные землетрясения. 20 января землетрясение ощутили уже жители Алматинской области. Эпицентр находился на территории Казахстана.