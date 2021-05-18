Ожидается ли дефицит угля, рассказал глава МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем потребления угля по итогам прошедшего отопительного сезона в Казахстане составил порядка 10 млн тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате активных действий местных исполнительных органов, угледобывающих компаний и поставщиков, во все регионы своевременно осуществлялась поставка угля для коммунально-бытового сектора и населения. По итогам сезона объем потребления угля составил порядка 10 млн тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор - около 2,8 млн тонн, население – 7,2 млн тонн.

Обеспеченность углем составила 100%», - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

Он отметил, что в целях подготовки к следующему отопительному сезону, местным исполнительным органам нужно в срок до 1 июля сформировать и предоставить потребность угля для коммунально-бытовых нужд и населения на 2021-2022 годы с помесячной разбивкой.

«В течение отопительного сезона: для предупреждения ажиотажа заблаговременно осуществлять поставку угля с наличием резервного объема; провести разъяснительную работу по пунктам реализации угля. В целом, подготовительная работа к предстоящему отопительному сезону ведется активно и дефицита угля не ожидается», - заверил министр.

Напомним, ранее министр индустрии и инфраструктурного развития обратился к акимам по поводу подготовки к предстоящему отопительному сезону.