Ожидается дальнейшее повышение уровня реки Жайык - Минводы РК

Вода с территории РФ продолжает прибывать. Уровень реки Жайык в городе Атырау составляет 573 см, в селе Махамбет Атырауской области – 1015 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня реки Жайык. Специалисты местного филиала «Казводхоза» продолжают работу по пропуску пребывающих паводковых вод, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации РК.

Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 96%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 86,6%. Половодье в регионе продолжается.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 68,3%. В регионе продолжается половодье. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 99,7%. Все они работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами «Казводхоза». Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.