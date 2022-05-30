30 Мая 2022 16:51

Ожидаемый референдум решит судьбу конституционной реформы – эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Референдум, назначенный в Казахстане на 5 июня, должен решить судьбу конституционной реформы, направленной на комплексное изменение государственной модели. Об этом заявил политический обозреватель «Азербайджанского телерадиовещания» Тофик Аббасов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, это судьбоносный момент в современной истории Казахстана, который пережил за годы независимости несколько этапов коренных изменений.

«Сейчас настал момент для новых перемен. Гражданам страны предстоит высказаться по новой редакции Конституции Казахстана, которая должен закрепить равноудаленный статус Президента от всех политических сил, партий, движений и объединений», - сказал Тофик Аббасов.

Эксперт считает, что благоприятным на сегодня мотивом является то, что народ страны имеет опыт в деле определения наиболее оптимальных путей развития. Безусловно, дело выбора в таких важных процессах не простая и далеко не формальная процедура. Чтобы знать, за что высказываться, необходимо, прежде всего, разобраться в том, что в себе таят предлагаемые инновации и изменения.

«Если говорить по существу вопроса, то суперпрезидентская форма правления себя изжила. В определенной степени она принесла некоторые преференции, смогла нацелить национальный авангард на проведение важных мероприятий. Но известно, что со временем все практикуемые конфигурации и модели устаревают, или перестают отвечать требованиям времени», - сказал Тофик Аббасов.

Эксперт уверен, что переход на мягкую президентскую форму правления с наличием сильной законодательной власти в лице его такого влиятельного института, как парламент, видится более предпочтительным.

Он также полагает, что в случае, если правительство страны будет подотчетным собранию народных избранников, то можно не сомневаться, что в Казахстане на несколько порядков вырастут требования к прозрачности и отчетности со всеми вытекающими особенностями подлинного народовластия.

«Задуманная конституционная реформа должна будет усилить представительную ветвь власти, а это, в свою очередь, воссоздаст новую и более гибкую сбалансированную конфигурацию, при которой заработают механизмы сдержек и противовесов. На этой волне вырастет статус органов местной власти, на местах люди смогут почувствовать возросший уровень компетентности маслихатов. При таких изменениях каждый гражданин страны почувствует себя носителем потенциала, способного внести личный вклад в демократизацию жизни», - подчеркнул спикер.

По словам Тофика Аббасова, во многих странах постсоветского пространства, в других относительно молодых государствах до сих пор идут дискуссии относительно преимуществ мажоритарной и пропорциональной моделей избрания депутатов в представительные органы. Практика показывает, что смешанная модель с участием на выборах индивидов и политических партий более предпочтительна. Она действительно позволяет наиболее полно охватывать спектр мнений, идей и избирателей в реформировании процессов.

«Повышение статуса правозащитной деятельности также является важной составляющей в жизни современного общества. Создание Конституционного суда, закрепление статуса Уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, запрет смертной казни и другие новые процедуры, которые будут введены в практику на законных основаниях, неизмеримо расширят границы прав и свобод граждан страны», - резюмировал спикер.

Тофик Аббасов выразил надежду, что жители Казахстана серьезно подойдут к выполнению своего гражданского и конституционного долга, скажут свое веское слово в деле принятия новой редакции Конституции Казахстана.