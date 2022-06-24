24 Июня 2022 14:52

Ожидаемая продолжительность жизни сократилась у казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Индекс Биллетера, демонстрирующий возрастной состав жителей страны, показывает в РК растущие положительные значения (то есть растущую долю детей в составе населения) одиннадцатый год подряд. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В частности, индекс Биллетера вырос с 13 на 100 человек в 2020 году до 14,3 на 100 человек в 2021 году.

Однако в региональном разрезе в республике все уже не так однозначно. Есть регионы, где индекс Биллетера значительно превосходит среднереспубликанское значение: Туркестанская (48,5 на 100 человек) и Мангистауская (42,1 на 100 человек) области, Шымкент (37,5 на 100 человек), а также Атырауская (34,2 на 100 человек), Кызылординская (33,3 на 100 человек) и Жамбылская (30,7 на 100 человек) области.

В то же время отрицательные значения индекс Биллетера принял в 6 регионах РК, причем преимущественно — на севере страны, где наблюдается значительный отток населения: в Северо-Казахстанской (−27,7 на 100 человек), Костанайской (−22,2 на 100 человек), Восточно-Казахстанской (−14,5 на 100 человек), Павлодарской (−13,4 на 100 человек), Акмолинской (−12,3 на 100 человек) и Карагандинской (−7,2 на 100 человек) областях.

Индекс показывает, что в этих регионах численность населения старше 50 лет преобладает над численностью молодого населения в возрасте до 14 лет.

Тем временем коэффициент рождаемости женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) за 2021 год составил 98,07 на 1000 женщин, что больше, чем в 2020 году (было 93,94 на 1000 женщин).

По возрастным группам самые высокие коэффициенты рождаемости зафиксированы для женщин в возрасте от 25 до 29 лет — 201,51 на 1000 человек, далее от 20 до 24 лет — 180,28 на 1000 женщин и от 30 до 34 лет — 142,95 на 1000 женщин.

В свою очередь ожидаемая продолжительность жизни при рождении в РК в 2021 году составила 70,2 года, что меньше, чем в 2020 году — 71,4 года. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это количество лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся, при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

В гендерном разрезе ожидаемая продолжительности жизни сократилась как у мужчин, так и у женщин: у мужчин — с 67,1 года в 2020 году до 66,3 года в 2021 году, у женщин — с 75,5 лет в 2020 году до 74 лет в 2021 году.