Ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев вырастет до 75 лет к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 марта 2021 года состоялось онлайн совещание по обсуждению проекта Концепции «Национальный проект по новым подходам формирования здорового образа жизни на 2022-2025 годы» и реализации Плана мероприятий проекта под председательством Председателя Правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Жамили Баттаковой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра.

Цель мероприятия – обеспечение каждого гражданина РК доступом к здоровью, качеству и долголетию, изменение менталитета населения и выбора людей в пользу здоровья, проведение успешной идеологической работы на всех уровнях государственных структур, общественных фондов, Ассоциаций, неправительственных организаций РК и межсекторального взаимодействия в продвижении здоровья населения.

Жамиля Баттакова презентовала концепцию Национального проекта по новым подходам продвижения здорового образа жизни на 2022-2025 годы, разработчиками которого является НЦОЗ и Министерство здравоохранения РК.

Стоит отметить, в соответствии с указом главы государства Касым-Жомарта Токаева утвержден Национальный план развития Казахстана до 2025 года, задачей №1 является формирование здорового образа жизни.

В обсуждении Национального проекта и Плана мер участвовали: доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, президент Казахстанской академии питания Торегельды Шарманов, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления ОО «Республиканская Медицинская Палата» Максут Кульжанов, кандидат медицинских наук, почетный член Национальной Медицинской Ассоциации, член Наблюдательного Совета НЦОЗ Талапкали Измухамбетов, доктор медицинских наук, профессор, президент Национальной Ассоциации «Primary Health Care» Толебай Рахыпбеков, исполнительный директор ОФ «Фонд диабетического просвещения» Наталья Тукалевская, кандидат медицинских наук, президент РОО «Национальная Медицинская Ассоциация» Айжан Садыкова, директор ОФ «Темекісіз» Джамиля Садыкова и др.

В ходе презентации Жамиля Баттакова отметила основные приоритетные направления концепции: рациональное питание, сокращение потребления табака и алкоголя, развитие физической активности и здоровья, охрана психического и репродуктивного здоровья, снижение травматизма, широкое вовлечение населения посредством социальных сетей, содействие НПО, совершенствование мер на уровне первичной медико-санитарной помощи, внедрение программ здоровья и эпиднадзор.

Ожидаемые результаты к 2025 году: рост продолжительности жизни граждан до 75 лет, увеличении доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 5%, снижение неинфекционной заболеваемости до 7%, повышение грамотности населения в вопросах здоровья - 70%, снижение доли детей с избыточной массой тела и ожирением – 10%, снижение потребления соли до 5 граммов в сутки и др.

На совещании участники внесли свои предложения в концепцию Национального проекта по продвижению новых подходов ЗОЖ в Республике Казахстан.