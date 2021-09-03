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Ожидаем, что социальный и экономический эффект будет хороший – эксперт о повышении зарплат в Казахстане

3 Сентября 2021 21:56
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Ожидаем, что социальный и экономический эффект будет хороший – эксперт о повышении зарплат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На этой неделе Президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. После выступления Главы государства в обществе бурно обсуждались его предложения и инициативы, в частности касательно поднятия минимальной заработной платы от 42500 до 60 тысяч тенге. По словам консультанта Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Президенте РК Адиля Кусманова, послание было очень всеобъемлющим и он ожидает, что социальный и экономический эффект будет хороший. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Повышение заработной платы бюджетников очень давно обсуждалось и является своевременным. У нас уже в предыдущие два-три года повышалась заработная плата учителей и врачей. А категория гражданских служащих тогда не нашла своего отражения. Соответственно, давно назревал этот вопрос. Почему важно повысить заработную плату? Надо понимать, что заработная плата у ряда категории лиц очень низкая, есть те, кто получает 49-60 тысяч тенге. Насчитывается около 600 тысяч гражданских служащих, которые получают такую заработную плату. В рамках реализации данной инициативы, ожидается, что каждый год их зарплату будут повышать на 20-25% ежегодно», - прокомментировал консультант Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ.

По его словам, может быть определенная инфляционная нагрузка, но эксперт считает, что социальный эффект от данной инициативы выше.

«Также многие эксперты говорят о том, что заработные платы необходимо повышать вкупе с увеличением производительности труда. Я абсолютно согласен с данным тезисом. Однако, я считаю, что гражданским служащим, например, тем же библиотекарям или социальным работникам и так не доплачивают, соответственно, справедливо будет повысить им заработную плату».

«Что касается повышения минимальной заработной платы, Глава государства заявил, что уровень МЗП не будет привязан к различным налоговым и социальным показателям. К тому же, насколько я знаю, вычет по ИПН не будет зависеть от МЗП. Скорее всего он будет зависеть от других показателей, возможно от МРП», - пояснил Адиль Кусманов.

Эксперт также подчеркнул, что в послании Президента народу Казахстана было много экономических, социальных и политических инициатив.

«Необходимо отметить, что Послание Президента несет символический характер, потому как Глава государства поднимает злободневные вопросы дня и озвучивает их решения. Даже если некоторые темы с каждым годом повторяются, это нормальное явление. Это означает, что некоторые вещи мы не можем решить быстро, поэтому Президент напоминает гражданам и госаппарату о том, что на них нужно заострить внимание», - добавил эксперт.


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#Экономика   #Общество   #Послание Президента-2021  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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