Ожерелье из зуба доисторической акулы нашли на Титанике

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Ожерелье из зуба доисторической акулы, известной как мегалодон, было обнаружено среди обломков затонувшего Титаника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Находка была сделана во время цифрового сканирования затонувшего корабля.

Более 100 лет ожерелье пролежало на дне океана после крушения «Титаника» в 1912 году, по данным Magellan, исследовательской компании, проводившей сканирование.

Изображения со скана показывают золотое ожерелье с зубом мегалодона, научно известного как Otodus megalodon, доисторической акулы, жившей более 23 миллионов лет назад.

Мегалодоны были быстрее любой современной акулы и были достаточно большими, чтобы съесть косатку всего за пять укусов.

Ожерелье было обнаружено сотрудниками Magellan во время проекта по созданию полноразмерного цифрового сканирования Титаника, который, по данным компании, является крупнейшим проектом подводного сканирования в истории.

«Титаник» был самым большим океанским лайнером в то время и считался почти неприступным. Но столкновение с айсбергом в Атлантике привело к гибели более 1 500 человек, что потрясло мир и вызвало возмущение по поводу отсутствия на борту спасательных шлюпок.

Согласно сообщению, сканирование обломков было проведено летом 2022 года специализированным судном, дислоцированным в 700 километрах от побережья Канады. Строгие протоколы запрещали членам команды трогать обломки, к которым, как подчеркивали следователи, относились с «крайним уважением».

Окончательной цифровой копии удалось запечатлеть все затонувшее судно, включая носовую и кормовую части, которые отделились при затоплении.